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Koofr

Koofr

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الموقع الإلكتروني: koofr.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Koofr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Koofr تخزينًا سحابيًا آمنًا قائمًا على الاتحاد الأوروبي مع مساحة تخزين مجانية مدى الحياة وخيارات لربط حسابات سحابية متعددة (Dropbox وGoogle Drive وOneDrive) ومخازنك الشخصية. اكتشف طريقة أفضل لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والوصول إليها ومشاركتها. احصل على حسابك المجاني الآن!

الموقع الإلكتروني: koofr.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Koofr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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