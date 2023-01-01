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Google One

Google One

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الموقع الإلكتروني: google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google One على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على مساحة تخزين أكبر لـ Google Drive وGmail وصور Google، وإمكانية الوصول إلى الخبراء، ومزايا أخرى، في عضوية يمكنك مشاركتها مع عائلتك.

الموقع الإلكتروني: google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google One. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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