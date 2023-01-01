FEX.NET هو مخزن سحابي آمن. باستخدام التطبيق يمكنك: - تخزين الصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات بأمان في السحابة؛ - عرض الملفات على الانترنت. - الوصول إلى جميع ملفاتك باستخدام التطبيق، وجهاز الكمبيوتر الخاص بك وحتى التلفزيون الذكي؛ - مشاركة الملفات والمجلدات بسرعة مع الأصدقاء والزملاء؛ - هل لديك إمكانية الوصول دون اتصال إلى الملفات؛ - احصل على أفضل صفقة للتخزين السحابي وشراء حساب بسعة تتراوح من 10 جيجابايت إلى 3 تيرابايت. حتى لو حدث شيء ما لهاتفك، ستكون ملفاتك آمنة دائمًا.

الموقع الإلكتروني: fex.net

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