WebCatalog
FEX.NET

FEX.NET

fex.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FEX.NET على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

FEX.NET هو مخزن سحابي آمن. باستخدام التطبيق يمكنك: - تخزين الصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات بأمان في السحابة؛ - عرض الملفات على الانترنت. - الوصول إلى جميع ملفاتك باستخدام التطبيق، وجهاز الكمبيوتر الخاص بك وحتى التلفزيون الذكي؛ - مشاركة الملفات والمجلدات بسرعة مع الأصدقاء والزملاء؛ - هل لديك إمكانية الوصول دون اتصال إلى الملفات؛ - احصل على أفضل صفقة للتخزين السحابي وشراء حساب بسعة تتراوح من 10 جيجابايت إلى 3 تيرابايت. حتى لو حدث شيء ما لهاتفك، ستكون ملفاتك آمنة دائمًا.

الموقع الإلكتروني: fex.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FEX.NET. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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