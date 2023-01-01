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Treasure Clou‪d

Treasure Clou‪d

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: treasure.cloud

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Treasure Clou‪d على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Treasure عبارة عن وحدة تخزين سحابية تعتمد نهج الخصوصية أولاً. يسمح لك Treasure بتخزين جميع بياناتك وحساباتك السحابية والوصول إليها بشكل آمن في تطبيق واحد.

الموقع الإلكتروني: treasure.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Treasure Clou‪d. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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