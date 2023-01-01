Infomaniak kDrive

kDrive هي السحابة الأكثر أمانًا للتعاون عبر الإنترنت والوصول إلى مستنداتك وملفاتك على جميع أجهزتك. يتم تخزين بياناتك حصريًا في سويسرا في مراكز البيانات البيئية التابعة لمزود الاستضافة الرائد في البلاد. يوفر العرض المجاني مع ik.me سعة تخزينية تبلغ 3 جيجابايت، ويمكنك مقابل 5 يورو شهريًا فقط تخزين ما يصل إلى 2 تيرابايت من البيانات في سحابة تحترم خصوصيتك.

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