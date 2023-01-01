قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Backblaze هو مزود تخزين البيانات. ويقدم منتجين: B2 Cloud Storage - خدمة تخزين كائنات مشابهة لخدمة Amazon S3. النسخ الاحتياطي للكمبيوتر - أداة نسخ احتياطي عبر الإنترنت تسمح لمستخدمي Windows وmacOS بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم في مراكز البيانات خارج الموقع. تم تصميم الخدمة للشركات والمستخدمين النهائيين، حيث توفر مساحة تخزين غير محدودة وتدعم أحجام ملفات غير محدودة.

الموقع الإلكتروني: backblaze.com

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