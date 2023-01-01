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Backblaze

Backblaze

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الموقع الإلكتروني: backblaze.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Backblaze على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Backblaze هو مزود تخزين البيانات. ويقدم منتجين: B2 Cloud Storage - خدمة تخزين كائنات مشابهة لخدمة Amazon S3. النسخ الاحتياطي للكمبيوتر - أداة نسخ احتياطي عبر الإنترنت تسمح لمستخدمي Windows وmacOS بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم في مراكز البيانات خارج الموقع. تم تصميم الخدمة للشركات والمستخدمين النهائيين، حيث توفر مساحة تخزين غير محدودة وتدعم أحجام ملفات غير محدودة.

الموقع الإلكتروني: backblaze.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Backblaze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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