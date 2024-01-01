Tigris

Tigris

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الموقع الإلكتروني: tigrisdata.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tigris على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Globally Distributed S3-Compatible Object Storage. Tigris is a globally distributed S3-compatible object storage service that provides low latency anywhere in the world, enabling developers to store and access any amount of data for a wide range of use cases.

الموقع الإلكتروني: tigrisdata.com

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