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SimpleBackups

SimpleBackups

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الموقع الإلكتروني: simplebackups.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SimpleBackups على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أتمتة النسخ الاحتياطية لجميع الخوادم وقواعد البيانات (MySQL وPostgreSQL وMongoDB) والمجموعات الخاصة بك. قم بتوصيل أي وحدة تخزين، والاسترداد السريع، وراحة البال.

الموقع الإلكتروني: simplebackups.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SimpleBackups. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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