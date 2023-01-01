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Rewind

Rewind

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: rewind.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rewind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بحماية بيانات SaaS ذات المهام الحرجة الآن. احصل على الترجيع، واحصل على راحة البال. استكشف النسخ الاحتياطية للتجارة الإلكترونية والتطوير والمحاسبة والمزيد باستخدام Rewind.

الموقع الإلكتروني: rewind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rewind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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