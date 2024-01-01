احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Veeam على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Veeam، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حماية البيانات واسترداد برامج الفدية، تتمثل مهمتها في تمكين كل مؤسسة ليس فقط من التعافي من انقطاع البيانات أو فقدانها، بل من الارتقاء إلى الأمام.
مع Veeam، تحقق المؤسسات مرونة جذرية من خلال أمن البيانات، واستعادة البيانات، وحرية البيانات لسحابتها الهجينة.
توفر منصة Veeam Data Platform حلاً واحدًا للبيئات السحابية والافتراضية والمادية وSaaS وKubernetes التي تمنح قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن راحة البال بأن تطبيقاتهم وبياناتهم محمية ومتاحة دائمًا.
يقع المقر الرئيسي لشركة Veeam في سياتل، واشنطن، ولديها مكاتب في أكثر من 30 دولة، وتحمي أكثر من 450.000 عميل حول العالم، بما في ذلك 73% من Global 2000، الذين يثقون في Veeam للحفاظ على استمرارية أعمالهم.