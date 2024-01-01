Veeam، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حماية البيانات واسترداد برامج الفدية، تتمثل مهمتها في تمكين كل مؤسسة ليس فقط من التعافي من انقطاع البيانات أو فقدانها، بل من الارتقاء إلى الأمام. مع Veeam، تحقق المؤسسات مرونة جذرية من خلال أمن البيانات، واستعادة البيانات، وحرية البيانات لسحابتها الهجينة. توفر منصة Veeam Data Platform حلاً واحدًا للبيئات السحابية والافتراضية والمادية وSaaS وKubernetes التي تمنح قادة تكنولوجيا المعلومات والأمن راحة البال بأن تطبيقاتهم وبياناتهم محمية ومتاحة دائمًا. يقع المقر الرئيسي لشركة Veeam في سياتل، واشنطن، ولديها مكاتب في أكثر من 30 دولة، وتحمي أكثر من 450.000 عميل حول العالم، بما في ذلك 73% من Global 2000، الذين يثقون في Veeam للحفاظ على استمرارية أعمالهم.

الموقع الإلكتروني: veeam.com

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