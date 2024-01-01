Redstor

Redstor

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الموقع الإلكتروني: redstor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Redstor على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Redstor هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات السحابية والمحلية والمختلطة، وتتمثل مهمتها في جعل إدارة البيانات أكثر بساطة وسهولة وأكثر متعة، وتوفير الوصول الفوري إلى جميع البيانات - أينما تم تخزينها، من خلال عنصر تحكم واحد مركز. إنها تساعد الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم (التي يستخدمها الدفاع والحكومات) لحماية أحد أصولها الأكثر قيمة: بياناتهم. فهو يساعد الشركات على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) - يتوافق مع أعلى المعايير (شهادة ISO27001 و9001) لضمان سلامة البيانات وأمنها. تحتاج الشركات الصغيرة إلى حل آمن وقوي وسهل الإدارة للنسخ الاحتياطي والاسترداد: * 50% لم يتمكنوا من تحمل أي قدر من فقدان البيانات على الإطلاق * يعاني حوالي 80% من المستخدمين من انقطاع الخدمة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى بياناتهم تتيح لك حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد من Redstor MSP، متعددة المستأجرين والمصممة للسحابة، تلبية توقعات كل مستخدم بشكل مربح للوصول الفوري إلى البيانات والملفات وأنظمة التشغيل التي يحتاجون إليها، متى احتاجوا إليها - محليًا وفي السحابة.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: redstor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Redstor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NinjaRMM

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Cove Data Protection

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