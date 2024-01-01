يعد Xopero ONE Backup & Recovery حلاً لحماية البيانات على مستوى المؤسسات لبرنامج VMware الخاص بك، والذي يتميز بالبساطة والفعالية من حيث التكلفة والموثوقية، ويلبي توقعات البيئات الافتراضية والهجينة الأكثر تطلبًا. سمات * النسخ الاحتياطي التلقائي بدون وكيل * خطط النسخ الاحتياطي المتقدمة والتكوين * خيارات تخزين متعددة (Xopero Cloud، AWS Storage، Wasabi Cloud، Backblaze B2، Google Cloud Storage، Azure Blob Storage، وجميع السحب المتوافقة مع S3 أو موارد القرص المحلي، SMB، NFS، CIFS) * إلغاء البيانات المكررة والنسخ المتماثل * خيارات استرداد متعددة - استعادة بيانات النسخ الاحتياطي بشكل دقيق، أو الأجهزة بأكملها، أو تشغيل جهاز افتراضي على الفور، أو إجراء الترحيل إلى بيئة جهاز افتراضي آخر. * اختبار الاستعادة - قم بتعيين خطة استعادة وجدولة لاستعادة أحدث نسخة من الجهاز بالكامل تلقائيًا أو تشغيل أجهزة افتراضية مباشرة من النسخة الاحتياطية لاختبار الأداء

الموقع الإلكتروني: xopero.com

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