احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xopero على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
يعد Xopero ONE Backup & Recovery حلاً لحماية البيانات على مستوى المؤسسات لبرنامج VMware الخاص بك، والذي يتميز بالبساطة والفعالية من حيث التكلفة والموثوقية، ويلبي توقعات البيئات الافتراضية والهجينة الأكثر تطلبًا.
سمات
* النسخ الاحتياطي التلقائي بدون وكيل
* خطط النسخ الاحتياطي المتقدمة والتكوين
* خيارات تخزين متعددة (Xopero Cloud، AWS Storage، Wasabi Cloud، Backblaze B2، Google Cloud Storage، Azure Blob Storage، وجميع السحب المتوافقة مع S3 أو موارد القرص المحلي، SMB، NFS، CIFS)
* إلغاء البيانات المكررة والنسخ المتماثل
* خيارات استرداد متعددة - استعادة بيانات النسخ الاحتياطي بشكل دقيق، أو الأجهزة بأكملها، أو تشغيل جهاز افتراضي على الفور، أو إجراء الترحيل إلى بيئة جهاز افتراضي آخر.
* اختبار الاستعادة - قم بتعيين خطة استعادة وجدولة لاستعادة أحدث نسخة من الجهاز بالكامل تلقائيًا أو تشغيل أجهزة افتراضية مباشرة من النسخة الاحتياطية لاختبار الأداء