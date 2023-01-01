WebCatalog
MinIO

MinIO

subnet.min.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MinIO على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تخزين الكائنات السحابية المتعددة. يوفر MinIO تخزين كائنات عالي الأداء ومتوافق مع S3. مواطن ل Kubernetes, MinIO هي مجموعة تخزين الكائنات الوحيدة المتاحة لكل الجمهور السحابة، وكل توزيعات Kubernetes، والسحابة الخاصة والحافة. MiniIO معرف برمجيًا ومفتوح المصدر بنسبة 100% بموجب GNU AGPL v3.

الموقع الإلكتروني: min.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MinIO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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