تخزين الكائنات السحابية المتعددة. يوفر MinIO تخزين كائنات عالي الأداء ومتوافق مع S3. مواطن ل Kubernetes, MinIO هي مجموعة تخزين الكائنات الوحيدة المتاحة لكل الجمهور السحابة، وكل توزيعات Kubernetes، والسحابة الخاصة والحافة. MiniIO معرف برمجيًا ومفتوح المصدر بنسبة 100% بموجب GNU AGPL v3.

الموقع الإلكتروني: min.io

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