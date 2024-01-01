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الموقع الإلكتروني: weka.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Weka على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WEKA helps data-driven organizations seamlessly and sustainably store, process, and manage data virtually anywhere with cloud simplicity and on-prem performance. Our software-defined, cloud-native data platform turns stagnant data silos into streaming data pipelines that fuel next-generation workloads like AI and HPC.
الفئات:
Business
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: weka.io

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UiPath

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Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

AMD

AMD

amd.com

V7

V7

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