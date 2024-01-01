WebCatalog

IBM

IBM

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الموقع الإلكتروني: ibm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IBM على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترتبط بالأهداف التنظيمية. فهو يختصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى التحليلات المعقدة، مما يسمح له بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول، وتحديد العلاقات الجديدة، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. قم بتصور وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك باستخدام IBM Cognos Analytics.

الفئات:

Business
منصات التحليلات
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: ibm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IBM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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