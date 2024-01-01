يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترتبط بالأهداف التنظيمية. فهو يختصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى التحليلات المعقدة، مما يسمح له بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول، وتحديد العلاقات الجديدة، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. قم بتصور وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك باستخدام IBM Cognos Analytics.

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