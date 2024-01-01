Hopsworks

Hopsworks

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الموقع الإلكتروني: hopsworks.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hopsworks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hopsworks عبارة عن منصة ML تعاونية تتمتع بأعلى مستويات الأداء في متجر الميزات للبيانات المجمعة والبيانات في الوقت الفعلي. تم تصميمه حول متجر الميزات الأكثر تقدمًا والنموذجي في الصناعة والذي يوفر تكاملًا سلسًا لخطوط الأنابيب الحالية ويساعد في تقديم النماذج إلى الإنتاج بشكل أسرع. ماذا ولماذا؟ متجر الميزات عبارة عن نظام أساسي لإدارة الميزات عند إنشاء نماذج التعلم الآلي ونشرها. يتم استخدام متجر الميزات، مثل Hopsworks، للتكرار بشكل أسرع ونشر النماذج بشكل أسرع في الإنتاج. إنه مفيد لتوسيع نطاق حالات استخدام التعلم الآلي في الوقت الفعلي ونقلها بسهولة أكبر بالإضافة إلى زيادة إنتاجية فرق البيانات والذكاء الاصطناعي. التكامل باعتبارها منصة مفتوحة وموحدة، تتكامل Hopsworks مع جميع الأدوات الرئيسية في النظام البيئي لعلوم البيانات ويمكن نشرها على جميع الأنظمة الأساسية السحابية كحل مُدار. Hopsworks عبارة عن نظام أساسي يعتمد على Python، ويمكن استخدام كود Python الحالي وخطوط الأنابيب الخاصة بك بسلاسة مع Hopsworks وعلى حل المؤسسة الخاص بنا، يمكنك تثبيت مكتباتك الخاصة أو أي إطار عمل ترغب فيه والعمل على بيئة jupyter المحلية.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: hopsworks.ai

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