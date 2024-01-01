Comet

Comet

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الموقع الإلكتروني: comet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Comet على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Comet عبارة عن منصة تعليمية للآلة الوصفية مصممة لمساعدة ممارسي وفرق الذكاء الاصطناعي على بناء نماذج موثوقة للتعلم الآلي لتطبيقات العالم الحقيقي من خلال تبسيط دورة حياة نموذج التعلم الآلي وربطها. من خلال الاستفادة من Comet، يمكن للمستخدمين استخدام تتبع تجربة التعلم الآلي لتتبع نماذجهم ومقارنتها وشرحها وإعادة إنتاجها. بدعم من آلاف المستخدمين والعديد من شركات Fortune 100، توفر Comet رؤى وبيانات لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أفضل وأكثر دقة مع تحسين الإنتاجية والتعاون والرؤية عبر الفرق.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: comet.com

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Databricks

Databricks

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Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

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neptune.ai

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Kili Technology

Kili Technology

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