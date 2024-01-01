قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Comet عبارة عن منصة تعليمية للآلة الوصفية مصممة لمساعدة ممارسي وفرق الذكاء الاصطناعي على بناء نماذج موثوقة للتعلم الآلي لتطبيقات العالم الحقيقي من خلال تبسيط دورة حياة نموذج التعلم الآلي وربطها. من خلال الاستفادة من Comet، يمكن للمستخدمين استخدام تتبع تجربة التعلم الآلي لتتبع نماذجهم ومقارنتها وشرحها وإعادة إنتاجها. بدعم من آلاف المستخدمين والعديد من شركات Fortune 100، توفر Comet رؤى وبيانات لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أفضل وأكثر دقة مع تحسين الإنتاجية والتعاون والرؤية عبر الفرق.

الموقع الإلكتروني: comet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Comet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.