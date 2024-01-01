قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Verta عبارة عن بنية أساسية لبرامج بناء الشركات الناشئة ومقرها بالو ألتو لمساعدة فرق علوم بيانات المؤسسة والتعلم الآلي (ML) على تطوير نماذج تعلم الآلة ونشرها بسرعة. تعتمد منصة Verta على الأبحاث الرائدة التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا CSAIL على ModelDB، وهو أول نظام لإدارة النماذج مفتوح المصدر، ويستخدم حاليًا في شركات Fortune 500. تعمل تقنية Verta على توسيع ModelDB لدعم دورة حياة النمذجة بأكملها بما في ذلك تدريب النماذج ونشرها وإدارتها.

الموقع الإلكتروني: verta.ai

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