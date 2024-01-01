Verta

Verta

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الموقع الإلكتروني: verta.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Verta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Verta عبارة عن بنية أساسية لبرامج بناء الشركات الناشئة ومقرها بالو ألتو لمساعدة فرق علوم بيانات المؤسسة والتعلم الآلي (ML) على تطوير نماذج تعلم الآلة ونشرها بسرعة. تعتمد منصة Verta على الأبحاث الرائدة التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا CSAIL على ModelDB، وهو أول نظام لإدارة النماذج مفتوح المصدر، ويستخدم حاليًا في شركات Fortune 500. تعمل تقنية Verta على توسيع ModelDB لدعم دورة حياة النمذجة بأكملها بما في ذلك تدريب النماذج ونشرها وإدارتها.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: verta.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Verta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Aporia

Aporia

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