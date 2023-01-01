Modelbit هي أسرع طريقة لعلماء البيانات لنشر نماذج تعلم الآلة. انشر النماذج من دفاتر ملاحظات Jupyter باستخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الموقع الإلكتروني: modelbit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Modelbit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.