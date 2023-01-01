WebCatalog
Modelbit

Modelbit

app.modelbit.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Modelbit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Modelbit هي أسرع طريقة لعلماء البيانات لنشر نماذج تعلم الآلة. انشر النماذج من دفاتر ملاحظات Jupyter باستخدام سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الموقع الإلكتروني: modelbit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Modelbit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Mineo

Mineo

b.mineo.app

slai

slai

slai.io

neptune.ai

neptune.ai

app.neptune.ai

censius

censius

console.censius.ai

Paperspace

Paperspace

console.paperspace.com

NocoAI

NocoAI

application.nocoai.io

Freeway ML

Freeway ML

app.freewayml.com

Reach

Reach

app.magicreach.ai

DeployBot

DeployBot

login.deploybot.com

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

Internal

Internal

secure.internal.io

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية