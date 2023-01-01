JetBrains Datalore

بيئة قوية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Jupyter. استخدم مساعدة البرمجة الذكية لـ Python وSQL وR وScala في دفاتر ملاحظات Jupyter، وقم بتشغيل التعليمات البرمجية على وحدات المعالجة المركزية (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) القوية، والتعاون مع فريقك، ومشاركة النتائج بسهولة.

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