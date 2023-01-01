WebCatalog
JetBrains Datalore

JetBrains Datalore

datalore.jetbrains.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JetBrains Datalore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بيئة قوية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Jupyter. استخدم مساعدة البرمجة الذكية لـ Python وSQL وR وScala في دفاتر ملاحظات Jupyter، وقم بتشغيل التعليمات البرمجية على وحدات المعالجة المركزية (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) القوية، والتعاون مع فريقك، ومشاركة النتائج بسهولة.

الموقع الإلكتروني: datalore.jetbrains.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JetBrains Datalore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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