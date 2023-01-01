WebCatalog
Dataquest

Dataquest

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dataquest.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dataquest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ستساعدك دوراتنا العملية في علوم البيانات على تعلم مهارات البيانات: R وPython وSQL - حتى تتمكن من تنمية مسيرتك المهنية في مجال علوم البيانات.

الموقع الإلكتروني: dataquest.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dataquest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mimo

Mimo

mimo.org

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Scaler

Scaler

scaler.com

Microsoft Learn

Microsoft Learn

learn.microsoft.com

Udacity

Udacity

udacity.com

Eduonix

Eduonix

eduonix.com

Python Principles

Python Principles

pythonprinciples.com

faicliq

faicliq

faicliq.com

Vanna AI

Vanna AI

vanna.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية