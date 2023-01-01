Scaler
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الموقع الإلكتروني: scaler.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scaler على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
قم بتطوير مهاراتك في البرمجة من خلال الإرشاد الشخصي 1:1 الذي يقدمه خبراء MAANG من أكاديمية Scaler. كما نقدم أيضًا مقابلات وهمية ودورات مصممة خصيصًا لمساعدتك على تولي مسؤولية حياتك المهنية.
الموقع الإلكتروني: scaler.com
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