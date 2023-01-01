WebCatalog
Mimo

Mimo

mimo.org

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mimo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعلم البرمجة لم يكن بهذه السهولة من قبل! طور مسيرتك المهنية، وقم ببناء التطبيقات والمواقع الإلكترونية، أو حتى كن مطورًا. يجعل Mimo تعلم البرمجة والتعمق في علوم الكمبيوتر أمرًا بديهيًا وسهلاً قدر الإمكان حتى يتمكن الجميع من تعلم البرمجة - مهارة القرن، خطوة بخطوة. سوف تتعلم البرمجة بلغة Python، وJavaScript، وHTML من خلال الممارسة، مع دروس ترميز صغيرة الحجم، عن طريق كتابة التعليمات البرمجية وتشغيلها في محرر التعليمات البرمجية على الهاتف المحمول الخاص بنا والذي يعمل مثل IDE ويتيح لك تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك، والتفاعل مع مجتمع البرمجة في Mimo، أنشئ مشاريع، وتعلم لغات برمجة متعددة، وافعل الكثير بالسرعة التي تناسبك! باستخدام Mimo، يمكنك دمج البرمجة في جدول يومي مزدحم، عندما يكون لديك بضع دقائق إضافية. يعد Mimo، الذي يستخدمه الملايين من المتعلمين، الطريقة الأكثر سهولة وفعالية لتعلم البرمجة بلغة Python وJavaScript وHTML وSQL والمزيد. دوراتنا ودروسنا البرمجية مناسبة للجميع، حتى مع خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة.

الموقع الإلكتروني: mimo.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mimo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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