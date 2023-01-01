WebCatalog
Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Programming Hub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم ببناء مهاراتك في البرمجة بطريقة ممتعة. تعلم البرمجة من خلال تجربة تعليمية شبيهة باللعبة. استكشف دروس البرمجة التفاعلية باستخدام تطبيق تعليمي متكامل للبرمجة. تعلم البرمجة باستخدام HTML، وJavascript، وC، وC++، وC#، وSwift، وPython، وR Programming، وJava، والذكاء الاصطناعي، وCSS، وما إلى ذلك مجانًا. سوف تتعلم البرمجة مثل الخبراء، وستستمتع بها أيضًا مثل اللعبة. إنه سهل وسريع وممتع! مع مجموعة ضخمة تضم أكثر من 5000 برنامج (أمثلة برمجية)، وأكثر من 35 دورة تدريبية وأسرع مترجم في العالم، تم تجميع جميع احتياجاتك البرمجية في تطبيق واحد لممارستك اليومية.

الموقع الإلكتروني: programminghub.io

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