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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعلم المهارات التقنية التي تحتاجها للوظيفة التي تريدها. باعتبارنا روادًا في مجال التعليم عبر الإنترنت وتعلم البرمجة، فقد قمنا بتعليم أكثر من 45 مليون شخص باستخدام منهج دراسي تم اختباره وبيئة تعليمية تفاعلية. ابدأ باستخدام HTML وCSS وJavaScript وSQL وPython وData Science والمزيد.

الموقع الإلكتروني: codecademy.com

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