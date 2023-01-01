قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

محرر أكواد برمجية عبر الإنترنت وبيئة تعليمية ومجتمع لتطوير الويب الأمامي باستخدام مقتطفات أكواد HTML وCSS وJavaScript والمشاريع وتطبيقات الويب.

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