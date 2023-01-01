Web Formatter

قم بتنسيق أكواد HTML وXML وCSS وJavaScript وPHP وJSON الخاصة بك في بضع خطوات سهلة. الصق الكود الخاص بك في مربع النص، وحدد تباعد علامات التبويب الذي تريده وانقر فوق زر التنسيق.

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