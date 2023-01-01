DevTranslate

تطبيق مترجم json عبر الإنترنت للمطورين. استخدم الترجمة الآلية متعددة اللغات لجميع ملفات json وxml وarb وstrings بدلاً من إضاعة الوقت في نسخ ولصق كل النصوص الخاصة بك إلى مترجمين عبر الإنترنت.

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