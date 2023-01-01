حلول لغوية متخصصة لأي حجم من الأعمال. أكثر من 25 ألف مترجم محترف. 90 زوجًا لغويًا. خدمة الترجمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. واجهة برمجة التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: translate.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Translate.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.