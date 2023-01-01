WebCatalog

Microsoft Translator

Microsoft Translator

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bing.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Translator على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Microsoft Translator عبارة عن خدمة سحابية للترجمة الآلية متعددة اللغات تقدمها Microsoft. تم دمج Microsoft Translator عبر العديد من منتجات المستهلكين والمطورين والمؤسسات؛ بما في ذلك تطبيقات Bing وMicrosoft Office وSharePoint وMicrosoft Edge وMicrosoft Lync وYammer وSkype Translator وVisual Studio وInternet Explorer وMicrosoft Translator لأنظمة Windows وWindows Phone وiPhone وApple Watch وهاتف Android وAndroid Wear. يقدم Microsoft Translator أيضًا ترجمة النصوص والكلام من خلال الخدمات السحابية للشركات. تتراوح خدمة ترجمة النصوص عبر Translator Text API من طبقة مجانية تدعم مليوني حرف شهريًا إلى طبقات مدفوعة تدعم مليارات الأحرف شهريًا. يتم تقديم ترجمة الكلام عبر خدمات الكلام من Microsoft بناءً على وقت البث الصوتي. تدعم الخدمة 73 نظامًا لغة اعتبارًا من مايو 2020. كما أنها تدعم 11 نظامًا لترجمة الكلام التي تعمل حاليًا على تشغيل ميزة المحادثة المباشرة لمترجم Microsoft وSkype Translator وSkype for Windows Desktop وتطبيقات Microsoft Translator لنظامي التشغيل iOS وAndroid.

الموقع الإلكتروني: bing.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Translator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

microsoft.com

Microsoft Azure

Microsoft Azure

azure.microsoft.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Skype

Skype

skype.com

MSN

MSN

msn.com

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Windows 365

Windows 365

microsoft.com

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Memsource

Memsource

memsource.com

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

Microsoft Intune

Microsoft Intune

microsoft.com

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية