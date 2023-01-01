Microsoft Translator عبارة عن خدمة سحابية للترجمة الآلية متعددة اللغات تقدمها Microsoft. تم دمج Microsoft Translator عبر العديد من منتجات المستهلكين والمطورين والمؤسسات؛ بما في ذلك تطبيقات Bing وMicrosoft Office وSharePoint وMicrosoft Edge وMicrosoft Lync وYammer وSkype Translator وVisual Studio وInternet Explorer وMicrosoft Translator لأنظمة Windows وWindows Phone وiPhone وApple Watch وهاتف Android وAndroid Wear. يقدم Microsoft Translator أيضًا ترجمة النصوص والكلام من خلال الخدمات السحابية للشركات. تتراوح خدمة ترجمة النصوص عبر Translator Text API من طبقة مجانية تدعم مليوني حرف شهريًا إلى طبقات مدفوعة تدعم مليارات الأحرف شهريًا. يتم تقديم ترجمة الكلام عبر خدمات الكلام من Microsoft بناءً على وقت البث الصوتي. تدعم الخدمة 73 نظامًا لغة اعتبارًا من مايو 2020. كما أنها تدعم 11 نظامًا لترجمة الكلام التي تعمل حاليًا على تشغيل ميزة المحادثة المباشرة لمترجم Microsoft وSkype Translator وSkype for Windows Desktop وتطبيقات Microsoft Translator لنظامي التشغيل iOS وAndroid.

الموقع الإلكتروني: bing.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Translator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.