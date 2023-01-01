Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مثل Slack وهو مسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business. أعلنت Microsoft عن Teams في حدث في نيويورك، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. تم إنشاؤها خلال اجتماع داخلي hackathon في المقر الرئيسي للشركة، ويقوده حاليًا بريان ماكدونالد، نائب رئيس الشركة في Microsoft.

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

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