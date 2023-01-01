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Twist

Twist

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الموقع الإلكتروني: twist.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Twist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Twist يجعل التواصل بين الفريق أقل فوضوية. بديل Slack الذي يحافظ على تنظيم العمل الجماعي وموضوعه ويسهل العثور عليه (إلى الأبد). من Doist، صناع Todoist.

الموقع الإلكتروني: twist.com

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