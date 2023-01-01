WebCatalog
zcal

zcal

zcal.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من zcal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بديل استطلاعات الرأي Calendly ورسومات الشعار المبتكرة المجانية من الجيل التالي الذي يجعل الجدولة شخصية مرة أخرى. ابحث عن الوقت المثالي للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: zcal.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ zcal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Doodle

Doodle

doodle.com

Notesnook

Notesnook

app.notesnook.com

Singular

Singular

app.singular.net

CoinBrain

CoinBrain

coinbrain.com

Appointlet

Appointlet

app.appointlet.com

Twist

Twist

twist.com

Slated

Slated

app.slated.ai

Simple

Simple

signin.simple.com

CalendarHero

CalendarHero

app.calendarhero.com

Calendly

Calendly

calendly.com

Lark

Lark

larksuite.com

Spacetime

Spacetime

spacetime.am

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية