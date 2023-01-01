WebCatalog
CoinBrain

CoinBrain

coinbrain.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CoinBrain على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة التحليلات من الجيل التالي لمتداولي العملات المشفرة تجمع بين البيانات التقليدية والبديلة لمساعدتك في تحديد الجواهر المخفية في السوق.

الموقع الإلكتروني: coinbrain.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CoinBrain. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ApeSpace

ApeSpace

apespace.io

Coin Market Manager

Coin Market Manager

app.coinmarketman.com

CryptoRank

CryptoRank

cryptorank.io

BCUBE

BCUBE

auth.b-cube.ai

Koyfin

Koyfin

app.koyfin.com

ChartsWatcher

ChartsWatcher

app.chartswatcher.com

Coinglass

Coinglass

coinglass.com

Singular

Singular

app.singular.net

zcal

zcal

zcal.co

Autochartist

Autochartist

autochartist.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

accounts.zoho.com

LogSentinel

LogSentinel

siem.logsentinel.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية