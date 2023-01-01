Coinglass عبارة عن منصة لتحليل بيانات العملات المشفرة، وتطبيق تشفير مجاني لتتبع أسعار البيتكوين والعملات المشفرة.

الموقع الإلكتروني: coinglass.com

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