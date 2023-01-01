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FactSet

FactSet

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الموقع الإلكتروني: factset.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FactSet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر FactSet بيانات الأعمال لتعزيز سير عملك، وتحليلات السوق القيمة لمساعدتك على التفوق، ورؤى السوق العالمية لتمنحك وجهة نظر.

الموقع الإلكتروني: factset.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FactSet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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