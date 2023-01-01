التخطيط لأعمالك برؤى وقرارات أفضل. تسريع التخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير من خلال الأتمتة والتحليلات التنبؤية في حل واحد موحد. توفر لك Jedox منصة مرنة لإدارة أداء المؤسسة. قم بأتمتة المهام المتكررة، وتعزيز التعاون، وتحويل أعمالك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: jedox.com

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