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Anaplan

Anaplan

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: anaplan.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anaplan على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنابلان هي شركة برمجيات تخطيط أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تبيع Anaplan الاشتراكات في برامج تخطيط الأعمال المستندة إلى السحابة وتوفر البيانات لأغراض اتخاذ القرار.

الفئات:

Business
برامج إدارة أداء المبيعات
برامج تخطيط المبيعات

الموقع الإلكتروني: anaplan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Anaplan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

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Bigin

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Zoho CRM Plus

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Freshsales

freshworks.com

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Buxfer

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Jedox

jedox.com

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Taskomat

taskom.at

Forma.ai

Forma.ai

forma.ai

Portcast

Portcast

portcast.io

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