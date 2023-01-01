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Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning

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الموقع الإلكتروني: adaptiveinsights.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Workday Adaptive Planning على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خطط بشكل أفضل. الميزانية بشكل أسرع. توقع بشكل أكثر ذكاءً. يوفر التخطيط التكيفي لأيام العمل (المعروف سابقًا باسم Adaptive Insights) برامج تخطيط لآلاف الشركات التي تساعد على تحسين الأداء المالي لأعمالها.

الموقع الإلكتروني: adaptiveinsights.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Workday Adaptive Planning. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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