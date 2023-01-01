يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Buxfer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

الميزانية. تتبع النفقات. التوقع. الاستثمارات. التخطيط للتقاعد. كل ذلك في مكان واحد آمن. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يسيطرون على مستقبلهم المالي!

الموقع الإلكتروني: buxfer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Buxfer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.