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Buxfer

Buxfer

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الموقع الإلكتروني: buxfer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Buxfer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الميزانية. تتبع النفقات. التوقع. الاستثمارات. التخطيط للتقاعد. كل ذلك في مكان واحد آمن. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يسيطرون على مستقبلهم المالي!

الموقع الإلكتروني: buxfer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Buxfer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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