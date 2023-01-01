WebCatalog
Organizze

Organizze

app.organizze.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Organizze على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل أنت مستعد للحصول على كل التحكم والراحة التي لا يوفرها لك جدول البيانات المالي؟ في Organizze، يمكنك التحكم في أموالك في الوقت الفعلي من خلال حل كامل وعملي وآمن، مما يضمن إدارة مالية رائعة. عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، يمكنك جمع كل حياتك المالية في مكان واحد. قم بإدارة محفظتك وفواتير بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية الخاصة بك في نظام بسيط وجميل وسهل الاستخدام للغاية.

الموقع الإلكتروني: organizze.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Organizze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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