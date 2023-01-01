WebCatalog
MoneyLion

MoneyLion

dashboard.moneylion.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MoneyLion على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جعل أموالك هدير! وجهتك لامتلاك حياتك المالية كل يوم - الجمع بين التحفيز ومعرفة الخبراء والمنتجات المبتكرة في تجربة تطبيق مخصصة واحدة. الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والسلف النقدية، وبناء الائتمان، والتشفير، والاستثمار، وأكثر من ذلك بكثير! خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: moneylion.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MoneyLion. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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