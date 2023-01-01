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Ruby

Ruby

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الموقع الإلكتروني: ruby.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ruby على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تثق أكثر من 14000 شركة صغيرة بموظفي الاستقبال الافتراضيين في Ruby لإنشاء اتصالات مفيدة عبر الهاتف ومن خلال الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تساعد Ruby الشركات الصغيرة على توفير الوقت وبناء الولاء وإنشاء اتصالات مفيدة مع المتصلين وزوار موقع الويب من خلال موظف استقبال افتراضي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحلول الدردشة المباشرة.

الموقع الإلكتروني: ruby.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ruby. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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