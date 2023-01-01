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تثق أكثر من 14000 شركة صغيرة بموظفي الاستقبال الافتراضيين في Ruby لإنشاء اتصالات مفيدة عبر الهاتف ومن خلال الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تساعد Ruby الشركات الصغيرة على توفير الوقت وبناء الولاء وإنشاء اتصالات مفيدة مع المتصلين وزوار موقع الويب من خلال موظف استقبال افتراضي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحلول الدردشة المباشرة.

الموقع الإلكتروني: ruby.com

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