يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rake على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يتضمن Rake أداة دردشة لإشراك زوار موقع الويب - ميزات تواصل الفريق من خلال الرسائل المباشرة ومحادثات القنوات - اتصالات الدردشة متعددة القنوات على منصات مختلفة - مراقبة زائر موقع الويب لإصدار مباشر بسيط من Google Analytics - إدارة المهام لمتابعة المحادثة

الموقع الإلكتروني: rake.ai

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