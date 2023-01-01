X Messages
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الموقع الإلكتروني: twitter.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من X Messages على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Direct Messages are the private side of X. You can use Direct Messages to have private conversations with people about posts and other content.
الموقع الإلكتروني: twitter.com
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