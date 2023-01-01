WebCatalog
Editor X

Editor X

users.editorx.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Editor X على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Editor X منصة إنشاء متقدمة للمصممين ومحترفي الويب. تجمع المنصة بين التصميم المتطور سريع الاستجابة والسحب والإسقاط السلس. يمكن لأولئك الذين يريدون إضافة تعليمات برمجية مخصصة واستخدام نظام إدارة المحتوى القوي لإنشاء مواقع تعتمد على البيانات وتطبيقات الويب المعقدة. يقدم Editor X مجموعة لا مثيل لها من حلول الأعمال المتكاملة بدءًا من البنية التحتية الرائدة للتجارة الإلكترونية وحتى أدوات التسويق الاحترافية وتحسين محركات البحث.

الموقع الإلكتروني: users.editorx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Editor X. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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