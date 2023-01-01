أنشئ تطبيقات مخصصة للجوال ولوحات معلومات ويب باستخدام أداة إنشاء تطبيقات السحب والإفلات. احصل على حل IoT متكامل ومتوافق مع الأجهزة مع بنية أساسية خلفية متكاملة وسحابة خاصة وإدارة الأجهزة وأدوات إدارة المستخدم. انشر تطبيقك الخاص في Appstore / Google Play من خلال خيار العلامة البيضاء لدينا.

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