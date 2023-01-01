WhatsApp Messenger، أو ببساطة WhatsApp، عبارة عن برنامج أمريكي مجاني للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية وخدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مملوكة لشركة Facebook، Inc. وهي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل صوتية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور. والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى. يعمل تطبيق عميل واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، طالما ظل الجهاز المحمول الخاص بالمستخدم متصلاً بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب. تتطلب الخدمة من المستخدمين تقديم رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة. في يناير 2018، أصدر واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب للأعمال، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي. تم إنشاء تطبيق العميل بواسطة شركة واتساب إنك ومقرها ماونتن فيو، كاليفورنيا، والتي استحوذت عليها شركة فيسبوك في فبراير 2014 مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي تقريبًا. أصبح تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم بحلول عام 2015، ويضم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم اعتبارًا من فبراير 2020. وقد أصبح الوسيلة الأساسية للاتصال الإلكتروني في العديد من البلدان والمواقع، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وشبه القارة الهندية وأجزاء كبيرة من العالم. أوروبا وأفريقيا.

الموقع الإلكتروني: whatsapp.com

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