يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Truecaller على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Truecaller هو تطبيق للهواتف الذكية يحتوي على ميزات التعرف على المتصل وحظر المكالمات والرسائل السريعة وتسجيل المكالمات والدردشة والصوت باستخدام الإنترنت. يتطلب من المستخدمين تقديم رقم هاتف محمول قياسي للتسجيل في الخدمة.

الموقع الإلكتروني: truecaller.com

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