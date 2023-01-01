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Truecaller

Truecaller

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الموقع الإلكتروني: truecaller.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Truecaller على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Truecaller هو تطبيق للهواتف الذكية يحتوي على ميزات التعرف على المتصل وحظر المكالمات والرسائل السريعة وتسجيل المكالمات والدردشة والصوت باستخدام الإنترنت. يتطلب من المستخدمين تقديم رقم هاتف محمول قياسي للتسجيل في الخدمة.

الموقع الإلكتروني: truecaller.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Truecaller. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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