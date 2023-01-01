If Thisthen That، والمعروفة أيضًا باسم IFTTT، هي خدمة مجانية قائمة على الويب تقوم بإنشاء سلاسل من البيانات الشرطية البسيطة، تسمى التطبيقات الصغيرة. يتم تشغيل التطبيق الصغير من خلال التغييرات التي تحدث داخل خدمات الويب الأخرى مثل Gmail أو Facebook أو Telegram أو Instagram أو Pinterest. على سبيل المثال، قد يرسل التطبيق الصغير رسالة بريد إلكتروني إذا قام المستخدم بالتغريد باستخدام علامة تصنيف، أو نسخ صورة على Facebook إلى أرشيف المستخدم إذا قام شخص ما بوضع علامة على مستخدم في صورة. بالإضافة إلى التطبيق المستند إلى الويب، تعمل الخدمة على iOS وAndroid. في فبراير 2015، أعادت IFTTT تسمية تطبيقها الأصلي إلى IF، وأصدرت مجموعة جديدة من التطبيقات تسمى Do، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء تطبيقات وإجراءات مختصرة. اعتبارًا من عام 2015، أنشأ مستخدمو IFTTT حوالي 20 مليون وصفة يوميًا. تم منذ ذلك الحين دمج جميع وظائف مجموعة تطبيقات Do في تطبيق IFTTT المعاد تصميمه.

الموقع الإلكتروني: ifttt.com

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